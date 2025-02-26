Yönetenler hesap vermiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Özel, Eğitim İş’in kurucularından ve Birleşik Kamu İş’in eski genel başkanlarından Mehmet Yeşildağ ile Hasan Kütük’ün CHP’ye katılımını açıklayarak konuşmasına başladı.

Özel, Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Yangın faciasının nedeninin açığa çıkarılması için 21 Ocak’ta oluşturulan bilirkişi heyetinin, “Korsan” denilerek tasfiye edildiğinin altını çizdi. Tasfiye edilen bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğuna dikkati çekildiğini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Heyete, bakanlığı rapordan çıkartmasını söylediler, heyet çıkarmadı. Rapora, ‘Korsan’ dediler, üzerini kapattılar. Dediler ki ‘Belediyeyi dahil et, bakanlığı çıkar’, beyefendiler onurlu davrandı bunu yapmadı. Üç gün içinde raporlarını yazıp teslim ettiler, rapor teslim alınmadı. Raporun teslim edildiği gün, raporları alınmayınca heyet görevden azlini talep ediyor. Bu bilirkişilerin utanacağı hiçbir şey yok. Onlara korsan diyenler, siyasi gerekçelerle yazdıkları raporu teslim almayanların insan içine çıkacak durumları yok.

TÜSİAD yöneticilerinin gözaltına alınmasıyla ilgili ise Özel, şunları kayda geçirdi: “Ülke kötüye gidiyor, sorumlusu hesap vermiyor, haber yapan gazeteci içeride. Buna muhalefet eden muhalefet partisi genel başkanı, ana muhalefet partisinin belediye başkanları, bu konuda fikir söyleyen sendikacılar içeride.”

ŞAİBE İDDİALARI

Özel, “CHP’nin kongresinde şaibe var” iddiasını gündemine alarak, AKP kongresinde delegelere dağıtılan 4 bin TL’lik saatleri anımsattı. CHP’li Özel, AKP kongresiyle ilgili ve AKP’ye transferlerle ilgili şunları anlattı:

“Oy verdiği diye delegelere kol saati takılan, kendisini alkışlasın diye salona adam doldurulan bir kongrede şaibe vardır. AKP’ye geçen Serap Yazıcı, CHP’ye geçmek istediğini söylemişti. Ben kendisine, ‘Grubunuz düşebilir, partinizden ayrılsanız bile uzunca bir süre geçmeden alamayız. Çünkü biz bir başka partinin milletvekiline göz koyan bir parti değiliz’ dedim. Bu kişi bizden gitti, sonra arkasından AKP’ye geçti. AKP’ye geçen kimi milletvekillerinin neler istediklerini gerekmedikçe ifade etmeyeceğim. Ama CHP’ye katılan her milletvekili, bir zerre pazarlığın içinde olmamış vatansever kardeşlerimizdir.”

CHP lideri Özel, Lefkoşa Büyükelçisi Yasim Selim ile ilgili ise şunları söyledi:

“Lefkoşa Büyükelçisi Yasim Ekrem Selim, bu beyefendinin babasını yakından tanıyorsunuz, Maksut Selim. Sizin örtülü ödeneğinizi kontrol ediyordu bir zamanlar. Oğlunu, Dışişleri Bakanlığı süreçlerinden gelmediği halde önce Dışişleri’nde özel kalem müdürü sonra bakan yardımcısı yaptınız. Bu sırada 2022 yılında Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı ile ortak şirket kurduğu ortaya çıktı. Bu kişiyi, göz göre göre Kıbrıs’a büyükelçi olarak atadınız. Ben, bu kişiyi neden büyükelçi yaptın diye sormuyorum. Ben, uluslararası sularda bazı gemiler durduruldu mu, içinden ne çıktı bu gemilerin diye soruyorum. Bu sıralar birilerinin hesap hareketlerinde bir değişim oldu mu diye soruyorum. Biz o gemide yokuz ama siz, hepiniz o geminin içindesiniz.”

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RESMİ BELGELERLE ANLATILDI

Hakkında, diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Prof. Dr. Adem Sözüer ve Mehmet Pehlivan, İBB binasında basın toplantısı düzenleyerek iddialara yanıt verdi. Avukatlar, İmamoğlu'nun yatay geçişinin hukuka uygun olduğunu ve başvurunun kendi döneminde taşıması gereken bütün kriterleri karşıladığını söylediler. Basın toplantısında konuşan İmamoğlu'nun avukatı Prof. Dr. Adem Sözüer şunları söyledi: "Geçişinde bir sorun yok. O zamanki mevzuat için bir sorun yok. Çalışkan öğrenciler için bu hak tanınıyor. Komisyonlar karar veriyor. Orada da bir sorun yok. Not ortalamasına da bakılıyor, orada da sorun yok. Başvuruda da koşullarda da sorun yok. İlan açılmış başvurmuş, derslerini verip mezun olmuş. Bu nasıl ceza hukuku meselesi yapılıyor?"