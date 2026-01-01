Yöneticilerin maaşları katlandı: PTT 8,6 milyar lira zarar etti

Türkiye’nin 185 yıllık köklü kurumu PTT, iflasın eşiğine sürüklenirken, yönetim kurulunun sefası sürüyor. Kurum son 6 yılda 8 milyar lirayı aşkın zarar yazdı, ancak yöneticiler bu "başarısızlığı" rekor zamla ödüllendirdi. Vatandaş enflasyon altında ezilirken, PTT yöneticilerinin maaşlarına TÜİK verilerini bile katlayan yüzde 116’lık zam yapıldı.

Halk TV'de yer alan habere göre, 185 yıllık PTT, zararını her geçen gün katlayarak uçuruma sürükleniyor.

Ortaya çıkan tabloda, kurum son 6 yılda tam 8 milyar 605 milyon lira zarar etti.

Ancak kurum batarken, yöneticiler kendilerini rekor zamla ödüllendirdi.

Yönettikleri kurum zarar üzerine zarar yazarken, yönetim kurulu üyelerinin maaşlarına yüzde 116 oranında zam yapıldığı ortaya çıktı.

KİŞİ BAŞI 5 MİLYON TL

Yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemelerdeki uçurum dudak uçuklattı. 2023 yılında 6 yönetim kurulu üyesine toplam 9 milyon 268 bin TL ödenirken, 2024 yılında üye sayısı 4'e düşmesine rağmen bu tutar 20 milyon 26 bin TL’ye fırladı. Yani 2024 yılında her bir yönetim kurulu üyesi, batırdıkları kurumdan 5 milyon TL’yi aşkın ücret aldı.

3.6 MİLYAR ZARARIN MİMARLARI

Sadece 2024 yılında 3 milyar 613 milyon lira zarar eden PTT'nin yönetim kurulu koltuklarında oturan isimler ve bürokratik bağlantıları da dikkat çekiyor. Yönetim kurulunda Yer Ölçümü Mühendisi Mükremin Kara, Endüstri Mühendisleri Emrah Yoğurtçu ve Hakan Gülten ile İçişleri Bakan Yardımcısı Vali Mehmet Aktaş bulunuyor. Bu 4 yönetim kurulu üyesine 2024’te toplam 20 milyon 26 bin lira ücret ödenirken, 2025 ücretleri ise henüz açıklanmadı.

"TÜİK ENFLASYONUNU BİLE KATLADILAR"

Konuyu gündeme getiren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yaşanan bu "zarar ödülü" düzenine sert tepki gösterdi.

Tahtasız, “PTT korkunç bir zararda ama yönetim kurulu üyeleri Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonun da üzerinde maaşlarına yüzde 116 oranında zam yapıldı" diyerek şunları kaydetti:

"2024’de 20 milyon liradan fazla ücret ödendi. 2023’te 6 yönetim kurulu üyesine yıllık toplam 9 milyon 268 bin TL ödeme yapılırken, 2024’te üye sayısı 4’e düşmesine rağmen ödenen rakam 20 milyon 26 bin liraya çıktı."

PTT’de 5 yönetim kurulu üyesi var. Sayıştay’ın incelediği 2024 döneminde ise üçü AKP’li İstanbul Belediyesi’nden olan 4 üye görev yapıyordu.