Yöneticisi kaçırılan Libya Merkez Bankası'na yeni başkan seçilmesine karar verildi

Libya Başkanlık Konseyi, Libya Merkez Bankasına yeni başkan seçilmesine karar verildiğini duyurdu.

Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Libya Merkez Bankası'na yeni başkan seçilmesi ve yeni yönetim kurulu oluşturulmasına ilişkin Temsilciler Meclisinin 2018/3 nolu kararının yürürlüğe konmasına oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, ülkede mali ve ekonomik istikrarın sağlanması, Merkez Bankasının görevlerini verimli ve etkili bir şekilde yerine getirmesi ve finansal hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için alındığına işaret edildi.

Libya Merkez Bankası Başkanlığını 2011'den bu yana Sıddık el-Kebir yürütüyordu.

Libya Merkez Bankası, yöneticilerinden birinin kaçırılması sebebiyle tüm işlemlerini askıya aldığını duyurmuştu.