Yönetim ikinci gün bilgilendirmiş

Haber Merkezi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş’ten Cuma akşamından bu yana haber alınamıyor. MA’nın haberine göre, Üniversitenin kampüsünde bulunan Seyyid Fehim Arvasi Kız Yurdu’nda kalan Kabaiş’in, Cuma günü akşam yemeğinin ardından yurttan çıktığı ve o saatten beri kendisinden haber alınamadığı bilgisi ailesi tarafından kamuoyuna sunuldu.

Kabaiş’in cüzdanı, telefonu, suyu ve kekini sahil tarafında bulundu. Kabaiş’in yurda dönmemesi üzerine arkadaşlarının kendisini aradığı ancak ulaşamadığı belirtildi. Aile ise Kabaiş’in, sudan korktuğu bilgisini de paylaşarak, "Yurt müdürü ikinci gününde haber veriyor. Yurt hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.