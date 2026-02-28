Yönetim Kurulu Başkanı 'uyuşturucu operasyonunda' gözaltına alınmıştı: Züber, test sonuçlarını açıkladı

Züber, Yönetim Kurulu Başkanı Nailcan Kurt ile Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kurt hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Şirket, adli makamlar tarafından gerçekleştirilen tüm resmi testlerin temiz çıktığını bildirdi.

Yönetim tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında uygulanan analiz ve kontrollerin sonuçlarına yer verildi.

Açıklamada, yürütülen tüm resmi incelemeler sonucunda testlerin negatif çıktığı vurgulanarak, ilgili kişilerde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı maddeye rastlanmadığı net ifadelerle dile getirildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Süreç kapsamında gerçekleştirilen tüm resmi kontroller ve analizler sonucunda testler negatif çıkmış; hiçbir uyuşturucu ya da uyarıcı madde bulunmamıştır. Süreç, hukukun üstünlüğüne olan inanç doğrultusunda şeffaflık ilkesi çerçevesinde ve yetkili mercilerle tam iş birliği içinde takip edilmiştir. Türkiye’nin en sevilen yerli markalarından biri olan Züber, ilk günden bu yana tüketicileriyle kurduğu güven bağı ve iyi içerikli ürün anlayışıyla yoluna devam etmektedir. Firma, sağlıklı atıştırmalık kategorisinde sevilen ve yenilikçi ürünler geliştirmeye; üretim, yatırım ve istihdam alanlarında büyümeyi sürdürmeye kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”