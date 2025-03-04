Yönetimin değişmesi isteniyor: İstanbul Barosu davası başladı

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında açılan davanın ilk duruşması görülmeye başlanacak.

Evrensel'de yer alan habere göre, dava, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülecek.

Duruşmayı Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, TBB temsilcileri, eski İstanbul Barosu başkanları, birçok baronun temsilcileri, uluslararası baro ve insan hakları örgütlerinin temsilcileri, İstanbul Tabip Odası Başkanı Osman Küçükosmanoğlu ile CHP ve DEM Parti milletvekilleri takip ediyor.

GAZETECİLERİN GİRİŞİ ENGELLENDİ

Saat 09.30’da başlaması beklenen duruşma öncesinde duruşma salonu önünde yoğunluk yaşandı. Güvenlik görevlileri birçok gazetecinin duruşma salonuna girmesini engellerken, avukatlar ve milletvekilleri de benzer engellemelerle karşılaştı. Salon kapıları uzun süre açılmadı.

Buna tepki gösteren avukatlar, duruşma salonunun önünde "Savunma susmadı, susmayacak" sloganı attı. Baro duruşması salonun küçük olması 27. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna alındı.

Duruşma, saat 12.00'de görülmeye başlanacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Barosu, Suriye’de öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yapmıştı. Paylaşımın ardından İstanbul Barosu hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Daştan ve Bilgin'e "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan açılan soruşturmalara atıf yapılarak "terör soruşturması" başlatılmıştı.

İddianamede, baro başkanının ve yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerini kendilerine verilen yetkiler ve görevler dışında kullandığı öne sürülmüştü.

İddianamede, İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" ve "basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Öte yandan iddianamede siyasi yasak da istendi.

İddianamede, Adalet Bakanlığı’nın kovuşturma izin verdiği belirtilerek son soruşturmanın açılması talep edilmişti.