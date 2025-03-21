Yönetimin değişmesi isteniyor: İstanbul Barosu davasında 2. duruşma

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında açılan davanın 2. duruşması bugün görülecek.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülecek duruşmayı çok sayıda avukat, birçok baronun temsilcileri ve sendikalar takip ediyor.

Mahkeme, davanın ilk duruşmasında TBB’nin davaya müdahil olma talebini kabul etti. Fırat Epözdemir’in de SEGBİS ile bir sonraki duruşmada hazır bulundurulmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Barosu, Suriye’de öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yapmıştı. Paylaşımın ardından İstanbul Barosu hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Daştan ve Bilgin'e "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan açılan soruşturmalara atıf yapılarak "terör soruşturması" başlatılmıştı.

İddianamede, baro başkanının ve yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerini kendilerine verilen yetkiler ve görevler dışında kullandığı öne sürülmüştü.

İddianamede, İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" ve "basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede siyasi yasak da istendi.