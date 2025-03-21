Yönetimin değişmesi isteniyor: İstanbul Barosu davasında 2. duruşma başladı

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında açılan davanın 2. duruşması bugün görülüyor.

Bianet'te yer alan habere göre, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmayı izlemek isteyen çok sayıda avukat ve STK temsilcisi erken saatlerde adliyeye geldi. 350 kişilik salon izleyiciler için yetersiz kaldı.

Duruşmaya yurt dışından gelen gözlemciler ve avukatların yanı sıra TBB Başkanı Erinç Sağkan ve 50'ye yakın baro başkanı katılıyor. CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Sibel Suiçmez, TİP Milletvekili Ahmet Şık, İstanbul Tabip Odası Başkanı Osman Küçükosmanoğlu, CHP İstanbul İl yöneticileri, İHD İstanbul Şubesi ve çok sayıda kişi izliyor.

Duruşmada, Marmara Cezaevi Kampusü'nde (Siliviri Cezaevi) tutuklu bulunan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Fırat Epözdemir ile SEGBİS üzerinden bağlantı kuruldu. Epözdemir’in ekranda görünmesi üzerine yüzlerce avukat "Savunma Susmadı, Susmayacak" sloganı attı.

Duruşmaya davalı Yönetim Kurulu üyelerinin ve avukatlarının kimlik tespiti ile devam edildi.

DURUŞMADAN

Yönetim Kurulu Üyesi Metin İriz vekili Elkan Albayrak "Usuli birçok eksikliğin olduğunu, UYAP dosyasının düzensiz olduğunu, bir önceki duruşma zaptının hazırlanmadığını, kayıtlarının çözümlenmediğini, ara kararlara itiraz edilemediğini" beyan ederek eksikliklerin giderilmesini talep etti.

ARA KARAR İTİRAZI

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ergin vekili Engin Deniz Ergin söz alarak, Önceki duruşma zaptı HMK 154 e göre tutulmamıştır." dedi ve öncelikle talepler hakkında ara karar verilmesi gerekmektedir. Mahkeme başkanının tüm talepler alınmadan ara karar almayacağını ifade etmesi üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Şahin Yalvarıcı vekili Baran Doğan söz alarak "Ara karar kurmak zorundasınız. Daha zabıt yok ortada" diye itiraz etti.

İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu söz aldı ve "Önceki celse verilen Ara karardan rücu talebimiz vardır. Biz önceki celse duruşmada davaya konu K. M.77/5 maddesi Anayasaya aykırıdır dedik, Anayasa 152 gereği AYM’ye göndermelisiniz dedik, bunu reddettiniz. Gerekçe de belirtmediniz. Ret kararınız da Anayasaya aykırıdır. Dosyanın ciddi olan Anayasa aykırılık itirazımız kapsamında AYM’ye göndermenizi tekrar talep ediyoruz" dedi.

Duruşmada konuşmaların duyulmasında zorluk yaşanması nedeniyle mikrofon getirilmesi için duruşmaya kısa bir ara verildi. Aranın ardından söz alan, Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu'nun avukatı Bahri Bayram Belen, “Anayasa m. 152 ye göre somut norm denetimi için 2 ihtimal vardır ; ya mahkemenin kendisi normu Anayasaya aykırı görebilir ya da tarafların anayasaya aykırılık iddiasını ciddi görebilir. Biz Normu anayaya aykırı görün demiyoruz, bizim taleplerimizi ciddiye almanız yeterlidir göndermek için, gönderme kararınızda kendi görüşünüz ne ise onu da bildirebilirsiniz. Ciddilik meselesine dair ayrım Anayasaya bilerek ve istenerek konulmuştur. Bizim itirazımızn reddine dair ara karadan dönülmesini talep ediyorum.”

Duruşmada söz alan avukat Ezgi Şahin Yalvarıcı'nın avukatı Baran Doğan ise “İstanbul Savcılığı bugünlerde kötü işler yapıyor. İlk önce bir ceza davası sonra da hukuk davası açıyor. Usulleri bu oldu. Arkasına medya gücünü alıp tüm davaları zehirliyorlar. Savcılık eline çekici almış herkesi çivi zannediyor. Ama 65.000 avukatın barosunun çivi olmadığını onlara göstereceğiz. Avukatlık Kanunundaki 3 aylık bitirme süresi düzenleyicidir. Niye bu kadar acele ediyorsunuz bitirmek için bu davayı. Kim görmüş bu ülkede 3 ayda hukuk yargılamasının bittiğini. Ceza davasının bekletici mesele yapılmasına dair reddettiğiniz talebimle ilgili konuşuyorum. Amaç dışı faaliyetin öncelikle hukuka aykırı bir faaliyet kapsamında olması gerektiğini hatırlatıyorum. Süpermarket işletmek hukuka uygundur, ama baro işletirse hukuka aykırı olabilir” dedi

Cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katılan Fırat Epözdemir konuşmasına teşekkür ederek başladı ve “Herkese selamlarımı iletiyorum, dayanışma için gelenlere teşekkür ederim. Şunu sorsam mahkemeye “bizim açıklamamız hangi noktada amaç dışıdır?” Diye cevap verebilir misiniz? Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in soruşturma dosyalarına atıf var sadece davanamede. İllegal bir faaliyetin varlığını tespit yeri hukuk değil ceza mahkemeleridir. Buna siz karar veremessiniz. Ceza davası bekletici mesele yapılsın. Davayı ret bile edemezsiniz bence ceza davasını beklemeden. Bu davayı kabul edecekseniz ki görünen o ki başka şansınız yok. Her halde beklemek durumundasınız. Zannetmeyin ki size kurulan baskılar bizim kulağımıza gelmiyor” diye devam etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Barosu, Suriye’de öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yapmıştı. Paylaşımın ardından İstanbul Barosu hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Daştan ve Bilgin'e "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan açılan soruşturmalara atıf yapılarak "terör soruşturması" başlatılmıştı.

İddianamede, baro başkanının ve yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerini kendilerine verilen yetkiler ve görevler dışında kullandığı öne sürülmüştü.

İddianamede, İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" ve "basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede siyasi yasak da istendi.