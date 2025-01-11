Yönetmeliğinizi çöpe atana kadar susmayacağız

Haber Merkezi

Sağlık çalışanları iş bırakma eyleminin 5. gününde 'eziyet yönetmeliği' olarak nitelendirilen Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı birçok şehirde basın açıklaması gerçekleştirdi. Bakan Memişoğlu'nu istifaya çağıran sağlık emekçileri ‘‘Susmuyoruz, hiç bir yere gitmiyoruz’’ dedi.

İstanbul Kadıköy'de bir araya gelen sağlık emekçileri yaptıkları basın açıklamasında, "Yarattığınız sistem ölmesin diye bebeklerin ölmesine sessiz kalıyorsunuz. Eziyet yönetmeliğinizi çöpe atmadan durmayacağız" dedi. İzmir Sağlık Platformu üyeleri İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan İzmir Aile Hekimleri Derneği üyesi Çağrı Dursun, "Bu krizin daha da derinleşmemesi için yetkilileri uyarıyoruz. Meslek onurumuza daha fazla zarar vermeyin" ifadelerini kullandı.

HAKKIMIZI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ankara’da sağlık meslek örgütlerinin yaptığı açıklamada, "Halkın sağlık hakkını savunma kararlılığımızla eylemlerimiz devam edecektir. Bu yönetmelik iptal edilene kadar mücadelemiz sürecektir" denildi. Açıklamada konuşan Genel Sağlık İş Ankara Şube Başkanı Şenol Şahin, "Bu yönetmelik sağlık emekçilerini tükenişe, halkı niteliksiz sağlık hizmetine mahkûm etmektedir. Bu durum sağlık hizmetlerinin niteliğinin de zayıflamasına sebebiyet vermektedir" dedi.

Adana’da sağlık emekçileri, Adana İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Eylemde konuşan Genel Sağlık-İş Adana Şube Başkanı Hatice Ceylan Erdoğan, yönetmeliğin sağlık çalışanlarının görev tanımlarını belirsiz hale getirdiğini ifade etti. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adana Şube Eş Başkanı Şükran Güzel, halkın parasız, güvenceli sağlık hakkına sahip çıkılması için eylemde olduklarını söyledi. Eskişehir’de ise sağlık emekçilerinin açıklama yapmasına izin verilmedi. Eskişehir Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Karalar, "Toplumun hastalanmasıyla övünen bir bakan istemiyoruz" dedi.