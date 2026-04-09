Yönetmelik değişti: 10 bin polisin mezuniyeti öne çekildi

Polis Akademisi’nde bu yıl 10 bin polis adayının mezuniyet takvimi öne çekildi.

Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Polis Akademisi’nden mezun olacak 10 bin polis adayının mezuniyetlerinin eylül ayı yerine haziran ayı başına alındığını açıklamıştı. Yapılan düzenlemeyle bu değişiklik resmiyet kazandı.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne eklenen maddeyle, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için eğitim süresi toplam 8 ay olarak belirlendi. Bu düzenlemeyle mezuniyet süresi kısaltılmış oldu.

Ayrıca, Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) için de benzer bir değişikliğe gidildi. Buna göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında mezun olacak öğrenciler için eğitim süresi 21 hafta olarak uygulanacak.