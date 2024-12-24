‘Yönetmelik sorunların üstüne sorun ekledi’

Haber Merkezi

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği”ne tepkiler sürüyor. Eğitim-İş tarafından yapılan açıklamada, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun (ÖMK) “sorunlu yapısının yönetmelikle birlikte daha somut bir şekilde ortaya çıktığı” belirtildi.

Açıklamada öğretmenlerin yaşadığı sorunlara çözüm getirilmediğine dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Öğretmenlere mali haklar tanınmalıdır. Uzman veya başöğretmen bakılmaksızın, eşit mali haklar ve tazminatlar sağlanmalıdır. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin hakları güvence altına alınmalıdır. Özlük haklarına dair sorunlar, mali haklara dair eşitsizlikler giderilmelidir. Aralık ayı bitmeden sertifikalar düzenlenmeli ve 15 Ocak’a kadar kılavuz yayımlanarak öğretmenlerin tüm hakları teslim edilmelidir.”