Yönetmelikle avukatlara bir dizi yasak yağdırıldı

Haber Merkezi

Avukatlık mesleğindeki reklam yasağına ilişkin Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik, Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe göre avukatlara reklam yasağına aykırılık halinde uyarı yazısı gönderme usulü kaldırılırken söz konusu yasağa uymayan avukatlar hakkında soruşturma açılacak. Yönetmelikle birlikte avukatların, mesleki kimliğiyle ilişkilendirilecek şekilde yaşamları, kazançları, mesleki faaliyetleri hakkında reklam niteliğinde paylaşımlarda bulunmasının da önüne geçildi.

Ancak yönetmelikte yapılan değişiklikler bununla da sınırlı kalmadı. Değişiklikle birlikte avukatlar, ücret karşılığı veya ücretsiz olarak bizzat hazırladıkları, hazırlattıkları içerikleri ön plana çıkaracak iş ve işlemlerde bulunamayacak.

Yönetmelikte son olarak şunlar aktarıldı: “İş elde etme amacına yönelik olmamak ve rekabete yol açmamak kaydıyla, baro veya Türkiye Barolar Birliği organ ve başkanlık seçimleri ile genel veya yerel seçimlerdeki adaylıklarına ilişkin bilgileri seçim tarihinden 2 ay önce başlayıp, seçimi izleyen 10 gün içinde sona erdirmek kaydı ile yazılı, işitsel, görsel iletişim araçları ile çevrimiçi mecralar yoluyla duyurabilirler.”