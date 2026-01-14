Yönetmen bütçeyi kriptoda batırdı: Netflix dizisi mahkemelik oldu

Dünyada en çok kullanılan dijital platformlardan biri olan Netflix bu kez bir dolandırıcılık dosyasıyla gündeme geldi.

Netflix için hazırlanan ancak tamamlanamayan “White Horse” dizisi, prodüksiyon sürecinde yönetmen Carl Rinsch'e aktarılan on milyonlarca doların akıbeti nedeniyle yargıya taşındı.

LÜKS OTOMOBİLLER, KRİPTO BORSASINDA YATIRIMLAR

Savcılık dosyasına göre Rinsch, projeyi tamamlamak için Netflix'ten 44 milyon dolara kadar ek bütçe istedi. Ancak iddiaya göre bu fonlar, dizinin prodüksiyonu için değil, yönetmenin kişisel harcamaları ve yüksek riskli finansal işlemleri için kullanılmak üzere talep edildi.

Savcılar, Rinsch’in ek bütçe talep ederken gerçek niyetini gizlediğini ve paranın “yanıltıcı beyanlar” yoluyla aktarıldığını öne sürdü.

Mahkeme kayıtlarında, Rinsch'e daha önce aktarılan söz konusu paranın farklı banka hesapları arasında dolaştırıldığı, bir bölümünün aracı kurum hesaplarına ve kripto para piyasasına aktarıldığı ve bunun yaklaşık 11 milyon dolar olduğu belirtildi.

Savcılık ayrıca Rinsch’in Ferrari ve Rolls-Royce gibi lüks otomobiller, antika mobilyalar ve yüksek bedelli ev eşyaları satın aldığını; fonların önemli bir kısmının ise kripto yatırımlarda kaybedildiğini tespit etti.

Jüri, savcılığın sunduğu delilleri yeterli bularak Carl Rinsch’i elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı finansal işlemlere katılma suçlarından suçlu buldu.

Yönetmenin hangi cezaya çarptırılacağı ise 17 Nisan’da yapılacak duruşmada netleşecek.