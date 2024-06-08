Yönetmen Eylem Kaftan: Türkiye toplumu filmimi olgunlukla karşıladı

24 Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nde, "Ölümlü Dünya 1" filmine seyirci özel ödülü ve oyuncu Onur Tuna'ya festival özel plaketi verildi. Belgeselinde aile içi cinsel istismarı anlatan Yönetmen Eylem Kaftan da büyük ilgi gördü.

BirGün/FRANKFURT

24. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Mottosu "Şiddet ve Sinema" teması etrafında şekillenen festivalde aile içi cinsel istismara maruz kalan üç genç kadını anlatan "1 Gün 365 Saat", belgesel film dalında Altın Elma ödülü yarışmasına katıldı.

Filminin senaristi Eylem Kaftan gösterim sonrası seyircilerin sorularına yanıt verdi. Ahbap'ın yönetim kurulu üyesi olarak zor durumda kalan pek çok insanla yollarının kesiştiğini anlatan Kaftan, "Reyhan'ın hikayesinden çok etkilenmiştim. Aile içi istismar konuşulması çok zor bir konu. Büyük bir tabu. Baba söz konusu olduğunda olayın gerçekçi olarak anlatıldığına dair dünyada çok örneği yok. Onlar beni ikna etti. Babalarını hapse attırmışlar, belli bir eşiği aşmışlardı, filmde yer almak onlar için çok zor olmadı. Onları korumak adına maske takmak istedik. Onlar 'bizim utanacak bir şeyimiz yok' diyerek maske takmak istemediler. Anneler film çekileceğini bilmiyordu. Reyhan zaten annelerle görüşmüyordu. Leyla ise babasıyla boşanan annesiyle görüşmeye başladı. Filmi Türkiye'de izleyici çok büyük bir olgunlukla karşıladı. Bu konu konuşulmuyor ama herkes herşeyin farkında. Çok rahatsız edici bir konu. Cinsel istismarı detayları anlatmaktan çok onlara umut vererek, kız kardeşliği anlatarak çekmeye çalıştık. Filmin çaresizliği nasıl birlikte, birbirimizden güç alarak çözeriz üzerine olduğunu düşünüyorum" dedi.

Festival kapsamında gösterilen "Zaferin Rengi" filminin oyuncularından Gülper Özdemir de festivalin konukları arasında yer aldı. Frankfurtlu genç sanatçı Gülper Özdemir, sinemaseverlerin ilgiyle izlediği filmin öncesinde seyircilerle biraraya geldi.

SEYİRCİ ÖZEL ÖDÜLÜ VERİLDİ

Festival kapsamında 2023 yılında Frankfurt’ta gösterime giren filmler arasında en çok izlenen filme verilen “Seyirci Özel Ödülü”nü, Ali Atay’ın yönettiği ve kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ile Reha Özcan'ın yer aldığı “Ölümlü Dünya 1” filmine verildi.

Filmin oyuncularından Mehmet Özgür, Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı’nın takdim ettiği ödülü alırken bu ödülü TAFF Yapım’dan Cemal Okan ve Timur Savcı adına aldığını dile getirerek, “Değerli oyuncu arkadaşlarım adına bu ödülü almaktan gurur duyuyorum” dedi.

ONUR TUNA'YA TEŞEKKÜR PLAKETİ

Festival komitesi bu yıla özel olarak "Atatürk rolünü en iyi oynayan" oyuncuya bir teşekkür plaketi de verdi. Yönetmenliğini Levent Onan’ın yaptığı "Son Akşam Yemeği" filminde Atatürk karakterini canlandıran Oyuncu Onur Tuna’ya plaketini Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı takdim etti.

Onur Tuna ödülünü alırken yaptığı konuşmada teşekkür ederek, "Film bir mutfak hikayesiyle beraber belli metaforları da ele alarak Cumhuriyet ideolojisini anlatmaktadır. Dolayısıyla bugün bir Atatürk filmi diye izlemememiz lazım. Ben de karaktere hazırlanırken heyecanlıydım acaba Atatürk’ü mü canlandırmalıyım yoksa ideolojisini mi? diye düşündüm. Atatürk’ü düşündüğümde belki 28 ekim 1923 gecesi çok yalnızdı, belki de kimseye güvenemiyordu. Bunun dışında kendi ideolojisi ve umudu vardı bunu yansıtmaya çalıştım" dedi.

Aynı gün gerçekleştirilen ‘şiddet ve sinema” konulu panelde Yönetmen Murat Şeker, Yönetmen- Senarist Eylem Kaftan, Yönetmen İsmet Kurtuluş, Yönetmen Kaan Arıcı konuşmacılar arasında yer aldı. Ağırlıklı olarak şiddetin yaygın olduğu alanlar üzerine ve nedenlerinin konuşulduğu panelin moderatörlüğünü ise Yusuf Buhurcu yaptı.