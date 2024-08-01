Yönetmen Günay Kosova hayatını kaybetti

Yeşilçam'da çok sayıda yapımda yer alan yönetmen Günay Kosova, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele eden ve Kayışdağı Darülaceze'de kalan yönetmen Günay Kosova, dün akşam hayatını kaybetti.

Kosova, bugün Sultanbeyli'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Set amiri, senarist, yapımcı ve yönetmen kimliğiyle 1700 filmde çalışan Günay Kosova, "Yarasa Adam Betmen", "Çikolata Tarlası" ve "Tam İsabet" gibi filmleriyle biliniyordu.