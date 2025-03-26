Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yönetmen İlker Canikligil adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan yönetmen İlker Canikligil'in adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Güncel
  • 26.03.2025 16:53
  • Giriş: 26.03.2025 16:53
  • Güncelleme: 26.03.2025 17:02
Kaynak: DHA
Yönetmen İlker Canikligil adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan yönetmen İlker Canikligil, adliyeye sevk edildi.

Bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sözlerinin ardından Canikligil hakkında soruşturma başlattı.

Canikligil, sosyal medyada yayınladığı videosunda ve paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle "Suç işlemeye alenen tahrik" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" iddiası nedeniyle dün gözaltına alındı.

Yönetmen İlker Canikligil gözaltına alındı
BirGün'e Abone Ol