Yönetmen İlker Canikligil adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan yönetmen İlker Canikligil, adliyeye sevk edildi.

Bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sözlerinin ardından Canikligil hakkında soruşturma başlattı.

Canikligil, sosyal medyada yayınladığı videosunda ve paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle "Suç işlemeye alenen tahrik" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" iddiası nedeniyle dün gözaltına alındı.