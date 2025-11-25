Yönetmen İlker Canikligil'e 26 ay hapis cezası

YouTube'da yayın yapan FLU TV isimli kanalın sahibi ve yönetmen İlker Canikligil sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, 26 ay hapis cezası aldığını ve hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını duyurdu.

İlker Canikligil'in sosyal medya paylaşımında "26 ay ceza aldım. HAGB verildi. Vatan sağolsun" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Canikligil, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda “Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar” demişti.

YouTube videosunda ise şöyle söylemişti: “Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla ‘reis’ diyor, küçücük aklıyla. Şunu fark ettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında: ‘Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamımseni yönetecek.’ Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var: Execute Order 66 (Star Wars serisinde geçen bir soykırım).”

Yönetmen İlker Canikligil, bu ifadeleri nedeniyle “suç işlemeye alenen tahrik” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” iddiasıyla 25 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

“Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “suç işlemeye alenen tahrik etme” suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen yönetmen Canikligil, 26 Mart'ta tutuklanmış, 7 Mayıs'ta ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edilmişti.