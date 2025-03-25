Yönetmen İlker Canikligil gözaltına alındı

Yönetmen İlker Canikligil, sosyal medyada yayınladığı videosunda ve paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle "Suç işlemeye alenen tahrik" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" iddiası nedeniyle gözaltına alındı.

Canikligil, YouTube'da yayınladığı videoda "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sözlerinin ardından Canikligil hakkında soruşturma başlattı.

Hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" iddiasıyla resen soruşturma başlatılan Canikligil, polis ekiplerince gözaltına alındı.