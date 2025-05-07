Yönetmen İlker Canikligil tahliye edildi

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik etme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan yönetmen İlker Canikligil yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Youtube üzerinden 'Alt sınıf' olarak adlandırdığı kesime karşı 'order 66 (toplu katliam)' çağrısında bulunan ayrıca X hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyder pey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar" şeklindeki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve 'Suç işlemeye alenen tahrik etme' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından tutuklanan İlker Canikligil bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Canikligil savunma yaptı. Canikligil savunmasında, "Ben kimseyi yok etmekten bahsetmedim. Kastettiğim, siyasal İslam düşüncesinin ortadan kaldırılmasıdır. Dinle siyasetin birbirinden ayrılması gerektiğini savundum.10 yıldır Youtube üzerinden yayınlar yapıyorum ve bu yayınlarımın hiçbirinde şiddet çağrısında bulunmadım. Bahse konu ifadeleri, olaydan 1 gün önce bir takside yaşadığım olayı anlatırken, tamamen ironi ve mizah amacıyla sarf ettim. Bu sözlerin başka bir amacı ya da anlamı yoktur; bir katliam çağrısı asla sözkonusu değildir. Asıl halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, hakkımda yapılan ve sözlerimi çarpıtan haberlerdir" şeklinde konuştu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, Canikligil’in yurtdışına çıkış yasağı ve haftada 1 gün imza şartıyla adli kontrol altına alınarak tahliyesine karar verdi. Ayrıca dava dosyasının, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine hükmedilerek duruşma 6 Ekim Pazartesi gününe ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Canikligil, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda “Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar” demişti.

YouTube videosunda ise şöyle söylemişti: “Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla ‘reis’ diyor, küçücük aklıyla. Şunu fark ettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında: ‘Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamımseni yönetecek.’ Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var: Execute Order 66 (Star Wars serisinde geçen bir soykırım).”

Yönetmen İlker Canikligil, bu ifadeleri nedeniyle “suç işlemeye alenen tahrik” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” iddiasıyla 25 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

“Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “suç işlemeye alenen tahrik etme” suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen yönetmen Canikligil, 26 Mart'ta tutuklanmıştı.