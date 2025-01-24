Yönetmen Kazım Öz’e kelepçe

Haber Merkezi

Yönetmen Kazım Öz ‘’Zer filmi ile örgüt propagandası yaptığı’’ iddiasıyla önceki gün İstanbul Kemerburgaz Jandarma Komutanlığı’na ifadeye çağrıldı. Ardından kelepçelenerek Çağlayan Adliyesi’ne götürülen Kazım Öz, yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı 2017’de vizyona giren Zer filmi ile ilgili sorgulandı.

Sosyal medya hesabından durumu anlatan Öz, 13 Mart 2025’te duruşmaya katılmak koşuluyla serbest bırakıldığını açıkladı.

Yönetmen Öz X platformu üzerinden yaptığı paylaşımı şu sözlerle bitirdi: ‘’Asıl şundan dolayı kötü hissettim. Bugün kelepçelenerek ifadeye götürülmesi gereken kişiler dünkü otel katliamının sorumluları ve resmi yetkililer olması gerekirken bir yönetmen olarak beni bu şekilde aldılar! Ama şunu not edelim. Sanatı yargılayanlar eninde sonunda kaybeder!’’