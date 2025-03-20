Yönetmen Osman Sınav hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre uzun süredir kanser tedavisi gören Osman Sınav bugün yaşamını yitirdi.

Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Ekmek Teknesi ve Süper Baba gibi kendi döneminin en çok izlenen dizilerinin yönetmeni Osman Sınav'ı yaklaşık 3 ay önce Selçuk Yöntem, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Mehmet Aslantuğ ziyaret etmişti.

OSMAN SINAV KİMDİR?

Türk sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden biri olan Osman Sınav, 1956 yılında Burdur’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu olan Sınav, dizi sektöründe iz bırakan yönetmenlerden biri oldu.

Kariyerine reklamcılıkla başlayan Sınav, 1980’lerin sonlarından itibaren televizyon dizileri ve sinema filmleriyle tanınmaya başladı. 1990’larda yönettiği Süper Baba ve Deli Yürek gibi diziler, Türk televizyon tarihinin en sevilen yapımları arasında yer aldı.

Daha sonra Kurtlar Vadisi ve Ekmek Teknesi ile dizi hayatına devam eden Osman Sınav, Uzun Hikâye ve Sınav gibi filmlerin de yönetmenliğini üstlendi.