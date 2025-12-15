Yönetmen Rob Reiner ve eşi evlerinde ölü bulundu: Polis cinayet soruşturması başlattı

Hollywood’un tanınmış yönetmeni, yapımcısı ve aktörü Rob Reiner (78) ile eşi Michele Singer Reiner (68), 14 Aralık 2025’te Los Angeles’ın Brentwood semtindeki evlerinde ölü bulundu.

Çağrı üzerine olay yerine gelen Los Angeles Fire Department ekipleri, Rob Reiner ve Michele Singer Reiner'ın cansız bedenleriyle karşılaştı.

Los Angeles Polis Departmanı’nın Robbery-Homicide birimi, olayın cinayet olarak soruşturulduğunu açıkladı.

Kurbanların kimlikleri ve olayın ayrıntıları hakkında polis henüz resmî açıklama yapmadı, ancak iki kişinin bedenlerinin Reiner ve eşine ait olduğu bildirildi.

Rob Reiner, 1970’lerde yayımlanan All in the Family dizisindeki Mike “Meathead” Stivic rolüyle geniş kitlelerce tanındı ve ardından yönetmen olarak da sinema tarihine geçti.

Yönetmen olarak This Is Spinal Tap, Stand by Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally… ve A Few Good Men gibi birçok klasik filme imza attı.

Sinema kariyerine oyuncu olarak başladıktan sonra yönetmen ve yapımcı kimliğiyle de adını sürdüren Reiner, ABD sinemasının önemli figürlerinden biriydi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor; bu kapsamda olay yerinde kapsamlı incelemeler yapıldığı ve delil toplandığı belirtiliyor

Resmi otopsi ve ölüm nedenine ilişkin detaylı raporun ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.