Yönetmen Rob Reiner ve eşi evlerinde ölü bulundu: Reiner'ın oğlu cinayet suçlamasıyla gözaltında

ABD'li yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner'ın evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulunduğu bildirildi.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde itfaiye yetkilileri, ihbar üzerine Reiner çiftinin evinde acil bir duruma müdahale edildiğini açıkladı.

İtfaiye yetkilileri, çiftin evinde 78 yaşındaki bir erkek ve 68 yaşındaki bir kadının ölü bulunduğunu belirtti.

The Associated Press ajansına konuşan emniyet yetkilileri ise ölen kişilerin Reiner çifti olduğunu ifade etti.

REİNER'IN 32 YAŞINDAKİ OĞLU NİCK REİNER KATİL ZANLISI

Los Angeles Polis Departmanı yetkilileri, yönetmen Reiner ve eşi Michele Reiner'ın öldürülmesine yönelik açıklama yaptı.

Açılan cinayet soruşturmasında, Reiner'ın 32 yaşındaki oğlu Nick Reiner'ın "cinayet" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Olayın şüphelisi Nick Reiner için 4 milyon dolarlık kefalet bedeli belirlendiği öğrenildi.

ROB REINER'IN KARİYERİ

Rob Reiner, 1970’lerde yayımlanan All in the Family dizisindeki Mike “Meathead” Stivic rolüyle geniş kitlelerce tanındı ve ardından yönetmen olarak da sinema tarihine geçti.

Yönetmen olarak This Is Spinal Tap, Stand by Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally… ve A Few Good Men gibi birçok klasik filme imza attı.

Sinema kariyerine oyuncu olarak başladıktan sonra yönetmen ve yapımcı kimliğiyle de adını sürdüren Reiner, ABD sinemasının önemli figürlerinden biriydi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor; bu kapsamda olay yerinde kapsamlı incelemeler yapıldığı ve delil toplandığı belirtiliyor

Resmi otopsi ve ölüm nedenine ilişkin detaylı raporun ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.