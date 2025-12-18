Yönetmen Rob Reiner ve eşinin ölüm nedeni belli oldu: Nick Reiner'a cinayet suçlaması

ABD'de evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner'ın ölüm nedeni belli oldı. oğulları Nick Reiner, birinci derece cinayetle suçlandı.

Los Angeles County Adli Tıp Kurumu tarafından yayımlanan yeni kayıtlara göre Rob ve Michele Reiner, “çok sayıda kesici-delici alet yaralanması” nedeniyle hayatını kaybetti.

CNN'nin haberine göre, çiftin oğlu Nick Reiner, anne ve babasını ölümcül şekilde bıçaklamakla suçlanıyor.

NİCK REİNER GÖZALTINA ALINMIŞTI

Los Angeles Savcılığı, Nick Reiner hakkında cinayet suçlamasında bulundu.

Savcılık, Reiner'a "ebeveynlerini öldürdüğü" gerekçesiyle iki ayrı birinci derece cinayet suçlaması yöneltti. İddianamede, saldırıda bıçak kullanıldığı bilgisi de yer aldı.

Kefalet hakkı tanınmaksızın gözaltında tutulan 32 yaşındaki Reiner'ın, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis ya da idam cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Savcılık, bu davada idam cezası talebine ilişkin henüz karar verilmediğini belirtirken, Reiner’ın duruşma tarihinin daha sonra belirleneceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

ABD'li yönetmen Reiner ve eşi 15 Aralık'ta evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu. Emniyet yetkilileri, çiftin bıçaklanarak öldürüldüğü ve olayla ilgili bir aile üyesinin sorgulandığını duyurmuştu.

Reiner'ın 32 yaşındaki oğlu Nick Reiner, "cinayet" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.