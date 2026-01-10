Yönetmen Seren Yüce yaralanmıştı: Saldırıdan firari çete üyeleri çıktı

Yönetmen Seren Yüce 30 Aralık günü evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Yüce'nin başında kask olan biri tarafından vurulduğu öğrenildi.

Kendisini "kargocu" olarak tanıttığı ve firari olduğu anlaşılan saldırganın Şapkalılar çete üyesine mensup olduğu iddia edildi.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre saldırı ile ilgili iki ayrı adrese operasyon yapıldı. İlk olarak, olayda kullanılan motosikleti kullanan Tolga Kiraz ile motosikleti temin eden U. G. yakalanıp Kiraz tutuklanırken, diğer isim adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tekirdağ Marmara Ereğlisi’ndeki bir adrese yapılan baskında ise 3 kişi yakalandı. Bu kişilerden biri, saldırıyı organize etmekle suçlanan Fehim Fatih Kurt’tu. Yakalanan ikinci şüpheli, Seren Yüce’yi silahla yaralayan Berke Yılmaz, üçüncü isim ise bu kişilerle aynı evde bulunan Raşit T. oldu.

Fehim Fatih Kurt, önceki gün verdiği ifadede olaydan 1 ay kadar önce açık cezaevinden firar ettiğini söyledi. Kurt, kendisi gibi Berke Yılmaz’ın da cezaevi firarisi olduğunu anlattı. Her iki ismin de daha önce Barış Boyun grubuyla hareket ettiği ve hapis cezası aldığı anlaşıldı. Kurt ve Yılmaz, geçen ay karara bağlanan Barış Boyun davasında ‘örgüte üye olma’ suçundan 2 yıl 6’şar ay hapis cezası aldı.