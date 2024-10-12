Yönetmen ve senarist Selim Evci: Altın Portakal’da seyirci film izlemeyi özlemiş

Yönetmen ve senarist Evci’nin dördüncü uzun metraj filmi "Savrulan Zaman", 61’inci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde seyirciyle buluştu.

Aynı zamanda filmde başrol oyuncu olarak yer alan Evci, filmi ve festivale ilişkin soruları yanıtladı. Evci, Alper karakterinin nasıl şekillendiği sorusunu, “Öncelikle Antalya Altın Portakal’da olmak çok güzel bir duygu, seyircisi de film izlemeyi özlemiş. Filme gelince, aslında çok siyah beyaz gibi değil de, her yönüyle gri tonlar çıkarmak istedik karakterde. Seyirci ‘iyi mi kötü mü’ derken kendini de sorgulamaya başlıyor. Biraz da bana beziyor sanki. Bazı insanlar umursamaz gibi görünür ama dipten onları sıkıştıran, boğan bir şey olur. Ben karakteri oluştururken çok kızamaya değil, daha anlamaya çalışan bir yönetmenim” ifadeleriyle yanıtladı.

Evci, bir yönetmen olarak filmde kendisinin oynamasına ilişkin “Aslında başta böyle düşünmemiştim. Sonra zaman içinde bir deneme isteği geldi, daha önce hiç yapmadığım bir şey. Sonra bu denemeden keyif alacağımı hissetmeye başladım. Çok zor oldu, çünkü oynayıp izleyip hakikaten yönetmenlik tarafında çok zorladı. Ama güzeldi, hoşuma gitti” dedi. Yönetmenliği bırakıp oyunculuk yapmayı düşünüp düşünmediği sorulan Evci, “İnsanın hayatında her şey olur. Hiçbir şey olmaz dememek lazım. Şuan öyle bir planım yok ama neden olmasın” dedi.

Evci, sinemasında hangi hikayeleri anlatmak istediği sorusunu ise “Aslında bu filmi bir üçleme olarak düşünüyorum. Bir evre aslında, bekarlık evresi. Bir sonrakinde evliliğin içerisinde görme gibi bir planım var, projem var. Ama değişebilir, belki başka bir şey beni etkiler ondan vazgeçebilirim” diye yanıtladı.

