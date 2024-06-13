Yönetmenler ve senaristlerden tarihi adım: 'SEF' kuruldu

Üyeleri yönetmen ve senaryo yazarlarından oluşan dört meslek birliği, 'Sinema Eseri Sahipleri Federasyonu'nu kurdu.

Üyeleri yönetmen ve senaryo yazarlarından oluşan sinema eseri sahibi dört meslek birliği BSB, Senaristbir, Setem ve Sinebir, uzun süredir yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda Sinema Eseri Sahipleri Federasyonu’nu (SEF) kurdu

Geçen hafta sonu 1. Olağan Genel Kurulu yapılan SEF’in yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Mehmet Güleryüz, Tunç Davut, Yıldız Bilgin Bayazıt, Bahriye Kabadayı Dal, Ayhan Sonyürek, Sadullah Şentürk, Orhan Koçak ve Hakan Aytekin.

8 Haziran Cumartesi günü kalabalık bir katılımla yapılan genel kurulda sinema eseri sahipleri, Türkiye’de sinema alanında tarihi bir adıma imza atmanın heyecanını yaşadı.

CISAC ONAYLADI

Eser sahiplerinin dünyadaki çatı örgütü konumundaki CISAC, 27 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Güney Kore, Seul’de gerçekleştirdiği Genel Kurulu’nda Sinema Eseri Sahipleri Federasyonu’nun (SEF) başvurusunu ivedilikle görüşerek üyeliğini onayladı. Üstelik aday üye sürecini pas geçip asıl üye olarak kabul etti.

Bu gelişmeler ışığında yeni ülkelerle telif anlaşmaları yapmak, dünyanın farklı ülke ve coğrafyalarından telif toplamak çok daha olanaklı hale geldi. Ayrıca Türkiye’de kanallar ve kurumlarla telif görüşmeleri yürütmek, bu konuda lobi faaliyetinde bulunmak ve baskı oluşturmak konusunda sinema eseri sahiplerinin eli hayli güçlenmiş oldu.

Dünyada telif konusunda büyük ağırlığı olan CISAC’ın gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında yapacağı katkı, vereceği destek ve yürüteceği lobi faaliyetiyle telif toplama süreçlerinin hızlanmasının önü açıldı.

Sinema eser sahipleri artık telifler konusunda çok daha geniş yelpazede, etkili ve hızlı sonuçlar alacağına inanıyor.