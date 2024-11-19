Yönettiği bakanlığı yalanladı

Daha önce "Sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla protokol yapmaya devam edeceğiz" diyen, tartışma yaratacak açıklamalarına her geçen gün yenisini ekleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in bu sefer de kendi bakanlığını yalanladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, itirazlara rağmen birçok kentteki devlet okulları Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA’ya tahsis ediyor. BirGün de Antep’in iki ilçesinde TÜGVA’ya 315 okulun tahsis edildiğini ortaya çıkardı.

HAFIZLAR GÖREVLENDİRİLDİ

TÜGVA Gaziantep İl Temsilciliği 12 Haziran 2024 tarihinde Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurarak, okulların yaz okulları düzenlenmesi için tahsis edilmesini istedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise “TÜGVA ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ile bilim ve sanat faaliyetlerinin yapılmasına ilişkin ‘Eğitimde İş Birliği Protokolü’ çerçevesinde, TÜGVA Yaz Okulu Projesi kapsamında; Kuran-ı Kerim, siyer-i nebi, ibadet, kitap okuma, sportif ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi müdürlüğümüzce uygun görülmektedir” diye yanıt verdi. Ayrıca yazıda Gaziantep Vali Yardımcısı’nın da “olur”unun yer aldığı görüldü.

Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde bulunan toplam 315 ilkokul, ortaokul ve lise TÜGVA’nın kullanımına bırakıldı. TÜGVA tarafından belirlenen “eğitmen” adı altındaki 178 hafız ile imam hatip mezunun görevlendirmesinin de Halk Eğitim Merkezi üzerinden yapılacağı ifade edildi.

CHP’Lİ VEKİL SORDU

BirGün’ün bu olayı ortaya çıkarmasının ardından 10 Temmuz tarihinde CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Milli Eğitim Bakanlığı yazılı soru önergesi verdi. Öztürkmen, “MEB’ bağlı çok sayıda okulun, cemaat ve tarikat bağlantılı vakıf ve derneklere ‘yaz okulu’ için tahsis edildiğine yönelik haberler basında yer almıştır. Tüm Türkiye'de MEB'e bağlı hangi okullar, hangi demek, vakıf ya da kuruma tahsis edilmiştir? Bu tahsis işlemlerinde hangi protokoller imzalanmıştır?” gibi sorular yöneltti.

BAKAN, BAKANLIĞI YALANDI

3 Ekim’de soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise “Bakanlığımıza bağlı okullardan hiçbiri, yaz okulu veya kurslar kapsamında herhangi bir dernek, vakıf ya da kuruma tahsis edilmemiştir” ifadelerini kullandı.