Yöneylem anketi: Erdoğan'la muhalefet adayı arasında yüzde 10 fark var

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, yılın ilk kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

'Türkiye Siyaset Araştırması', 3-7 Ocak 2025'te 81 ilde 2 bin 100 kişiyle görüşülerek hazırlandı. Ankette, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldı.

"Bu pazar milletvekili seçimi olsa" sorusuna yanıtta 'kararsızlar dağıtılmadan' partilerin oy oranı şöyle sıralandı:

AKP: 24.9, CHP:24.5, DEM Parti: 7.6, MHP: 6.7, İYİ Parti: 2.9

Araştırmaya göre 'kararsızlar dağıtıldıktan' sonraki oy oranı şöyle:

AKP: 31.4, CHP: 30.9, MHP: 8.4, DEM Parti: 9.5, İYİ Parti: 3.6

"Sizce Türkiye iyi mi yoksa kötü mü yönetilmektedir?" sorusuna katılımcıların yüzde 53,6'sı 'kötü', yüzde 24,1'i 'iyi' yanıtını verdi. "Ne iyi ne kötü yönetiliyor" diyenlerin oranı ise yüzde 21.1.

ACİL ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNLARDA İLK SIRADA EKONOMİ VAR

"Türkiye’nin acilen çözülmesi gereken en önemli sorunları nelerdir?" sorusunda ilk sırada ekonomik sorunlar. Katılımcıların yüzde 85.7'si 'ekonomik kriz, enflasyon, geçim sıkıntısı' yanıtı verdi. İkinci sırada ise yüzde 13.8 oranıyla 'hukuk sistemindeki sorunlar' yer aldı.

Eğitim sistemindeki sorunlar ise yüzde 10.2 ile üçüncü sırada yer aldı.

SORUNLARI HANGİ PARTİ ÇÖZER?

"Sizce Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözer?" sorususuna katılımcıların yüzde 27,6'sı AKP, yüzde 20.7'si CHP yanıtını verdi. Araştırmaya göre, 'Hiçbiri' diyenlerin orası ise yüzde 31,4.

ERDOĞAN BAŞARILI MI?

"Genel olarak düşündüğünüzde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı başarılı mı, yoksa başarısız mı buluyorsunuz?" sorusuna yanıtta ise katılımcıların yüzde 38.1'i 'başarısız' derken, yüzde 38.7'si başarılı buluyor.

"Önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak olsa Recep Tayyip Erdoğan’a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

'Recep Tayyip Erdoğan' diyenler yüzde 37,1, 'Muhalefet Adayı' diyenler ise yüzde 47,5, kararsızların oranı yüzde 9,4 olurken, yüzde 6'sı ise 'oy kullanmam' diyor.

ESAD'IN DEVRİLMESİ ORANLARI NASIL ETKİLEDİ?

"Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın oy oranını arttırdığını düşünüyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtlar şu şekilde:

Yüzde 51.1 - Evet, Suriye’deki gelişmeler iktidarın oy oranını arttırmıştır

Yüzde 41.5 - Hayır, iktidarın oy oranında bir artış gözlemlemiyorum

ÖCALAN ÇAĞRISI

Araştırmaya katılanların "MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a yönelik çağrılarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna verdiği cevaplar şöyle:

Katılımcıların 59.7'si 'Yanlış buluyorum desteklemiyorum', yüzde 26.3'ü 'Doğru buluyorum, destekliyorum', yüzde 7.5'i 'Bahçeli’nin açıklamalarından haberdar değilim' derken, cevap vermeyenlerin oranı yüzde 6.5.