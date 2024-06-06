Yöneylem'den seçim anketi: CHP ile AKP arasındaki fark 2,5 puan

Yöneylem Araştırma'nın son seçim anketinde CHP, 33.9 puan ile ilk sırada yer aldı. Ankete göre CHP ile AKP arasında 2.5 puan fark oluştu.

Güncel 06.06.2024 11:52 Giriş: 06.06.2024 11:52

Güncelleme: 06.06.2024 12:01 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+