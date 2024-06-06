Yöneylem'den seçim anketi: CHP ile AKP arasındaki fark 2,5 puan
Yöneylem Araştırma'nın son seçim anketinde CHP, 33.9 puan ile ilk sırada yer aldı. Ankete göre CHP ile AKP arasında 2.5 puan fark oluştu.
Yöneylem Araştırma, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa" başlıklı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.
31 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiren ankette, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldı.
Ankette CHP, 33.9 puan ile ilk sırada yer aldı.
CHP, Yöneylem'in 26 Nisan-29 Nisan tarihli araştırmasından sonra bu ankette de birinci parti konumunda bulundu.
AKP, 31.4 puan ile CHP'nin ardından ikinci sırada yer aldı.
DEM Parti 9.7 puan ile üçüncü sırada yer alırken, MHP'nin oy oranı 8.3 oldu.
Ankette diğer partilerin oy oranı şöyle sıralandı:
İYİ Parti: 4.7
Yeniden Refah: 4.4
Zafer: 3.7
Türkiye İşçi Partisi: 1.2
Diğer: 2.7