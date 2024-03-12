Yöneylem Direktörü: İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı hata payı içinde

Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki oy farkının birbirine çok yakın ve hata payı içinde olduğunu belirterek, İmamoğlu’nun bir adım önde olduğunu söyledi.

Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'daki seçim yarışının son güne kadar kafa kafaya gideceğini belirten Kömürcü, bu durumun adayların performansından bağımsız olduğunu söyledi.

10haber.net'ten Anıl Tuncer'e konuşan Kömürcü, "İstanbul Türkiye'nin aynası gibi. Türkiye'deki kutuplaşmış ortam İstanbul'a direkt yansımış durumda. Dolayısıyla İstanbul sorunlarından ya da belediyecilik hizmetlerinden ziyade seçmenler parti aidiyetleriyle davranmaya devam ediyor. O yüzden bir adayın yaptığı gaf ya da diğer adayın çok iyi bir proje ortaya koyması çok büyük bir fark yaratmıyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU BİR ADIM ÖNDE

Kömürcü iki isim arasındaki oy farkının birbirine çok yakın ve hata payı içinde olduğunu belirtirken İmamoğlu’nun bir adım önde olduğunu söyledi

‘’Bana kalırsa İmamoğlu genel tabloda daha avantajlı" diyen Kömürcü, şunları söyledi:

"Bunu puan farkı olarak ifade etmek mümkün değil. Çünkü çok yakın sonuçlar var. Hepsi hata payının içinde değerlendirildiğinde gerçekten kafa kafaya bir yarış olduğu görülüyor. Ama İmamoğlu’nun hem mevcut belediye başkanı olmasından hem de geçmiş dönemde yaptıklarından dolayı avantajı var. Hem de İstanbul seçmenini incelediğimizde muhalif seçmen Cumhur İttifakı tabanıyla kıyaslandığında çoğunluğu oluşturuyor. Dolayısıyla bu seçmenler bir adayın arkasında toplanırsa ve bu da İmamoğlu olursa kazanması daha kolay olacaktır. Belki İmamoğlu için bir adım önde diyebiliriz. Ama gerçekten çok belirgin bir fark olduğunu ya da favori olduğunu söyleyeceğimiz bir tablo yok bence."

KATILIM ORANI BELİRLEYİCİ OLACAK

"Bence İmamoğlu ve CHP açısından seçime katılım oranı çok belirleyici olacak" ifadesini kullanan Kömürcü, "Yani CHP kendi seçmenlerini ve genel olarak bundan birkaç ay önce Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermiş olan muhalif seçmenleri sandığa götürmeyi başarırsa bu İmamoğlu için büyük bir avantaj olur. Ama seçime katılım düşerse o zaman risk başlar diye düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.