Yöntem: Fişlemek

Ebru ÇELİK

İBB Başkanı İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından ülkede başlayan protestolar devam ediyor.

Öğrenciler ise protesto ve boykot eylemlerini gerek kampüslerinde gerekse meydanlara taşıdı. Kitlelerin eylem planları değiştikçe emniyet güçlerinin de müdahale şekilleri değişti.

Gözaltılar nedeniyle yüzlerini kapatarak eyleme katılan gençler, iktidarı fazlasıyla rahatsız etti.

Yeni yöntemleri şudur ki; polis “Maskelerinizi çıkartın. Müdahale etmeyeceğiz. Ablukadan çıkıp dağılacaksınız” diyor. Kitle maskesini çıkartmazsa gözaltılar ve müdahaleler başlıyor. Çıkarttıkları takdirde ise ablukadan çıkarılıyor ve o esnada yüzleri kayda alınarak adeta “fişleniyor”.

Birkaç örnek verecek olursak; önceki gün takip ettiğimiz İstanbul Üniversitesi Rektörlük önü eyleminde öğrenciler ablukaya alındı, sonrasında ise maskeleri çıkartılıp, yüzleri fişlendi.

İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu’nun çağrısıyla yüzlerce öğrenci Şişli’deki Cevahir AVM önünde toplandı. Polis, “Maskelerinizi çıkarın. Aksi takdirde müdahale yapılacak” anonsu geçti. Yüzlerce polis AVM’yi ablukaya aldı, basını ise dışarı çıkarttı. “Neden çıkarılıyoruz?” diye tepki gösterdiğimizde ise “Basının burada görüntü alması yasak” denildi. Bu esnada ablukadan çıkarılan öğrencilerin yüzleri kamera ile kayda alındı. Ablukada kalanlar ise gözaltına alındı.