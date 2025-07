Yöntem Trump'tan kodlar Mastodon'dan: Selçuk Bayraktar'ın duyurduğu Next Sosyal hakkında neler biliyoruz?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar, 25 Temmuz Cuma günü “yerli ve milli sosyal medya platformu” Next Sosyal’in kullanıma açıldığını duyurdu.

Platform, özellikle iktidara yakın medyada büyük coşkuyla karşılandı ve kısa bir sürede 500 bin kullanıcıya ulaştı.

Bayraktar, platformun TEKNOFEST girişimcisi gençler tarafından geliştirildiğini, “yerli ve milli” bir platform olduğunu söyledi.

Kısa bir süre sonra platformun Mastodon’un açık kaynaklarıyla yazıldığı ortaya çıktı. Fakat, kaynak kodlar paylaşılmadı.

Benzer bir süreç 2021 yılında Twitter'a tepki olarak Donald Trump'ın kurduğu Truth Social ile Mastodon arasında da yaşanmıştı.

Peki Next Sosyal hakkında şu ana dek bildiklerimiz neler?

Platformun "yerli ve milli" olmasını her fırsatta vurgulayan Bayraktar, sosyal medya üzerinden siyasi parti liderlerine çağrıda bulundu.

Bayraktar’ın çağrısına şu ana dek, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan karşılık verdi.

Bahçeli, 2020 yılında bir süreliğine Twitter'ın politikasını eleştirerek söz konusu sosyal medya platformunu kullanmayı bırakmıştı.

Bayraktar’ın kayınpederi AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çağrıya henüz yanıt vermedi.

Hem Arıkan hem de Bahçeli platformun “yerli ve milli” oluşuna ilişkin vurgularda bulundu.

Ancak Next Sosyal, Mastodon’un açık kaynak kodlarını kullanarak oluşturulan bir platform.

Peki bu ne anlama geliyor?

Açık kaynak kodlu bir sosyal medya platformu olan Mastodon, kodlarını herkese açık şekilde sunuyor. Açık kaynaklı yazılımın lisans metni diğer kişilere de kullanım lisansını ve koşullarını sunuyor.

Bu oluşturulan örneklere “Mastodon Instance” ismi veriliyor.

Yeterli teknik bilgiye, sunucuya ve alan adına sahip herkes Mastodon örneğini oluşturabiliyor.

Bu, dileyen herkesin kendi sosyal medya mecrasını kurabilmesi anlamına geliyor.

Ancak AGPLv3 lisansı, kodun başka kişiler ve şirketler tarafından kullanılmasına belli şartlar altında izin veriyor.

Buna göre, yazılımı kullanan ve düzenleyen kişilerin ortaya çıkan yeni yazılımı aynı lisansla piyasaya sürme zorunluluğu bulunuyor.

Ayrıca ağ üzerinden etkileşime geçilen bir sistem üzerinde (web siteleri gibi) yazılımı kullanan herkesin- buna kaydolan kullanıcılar da dahil- düzenlenmiş, koda erişim hakkının olması isteniyor.

Next Sosyal, söz konusu kaynak kodu ve lisansı yayınlamaması sebebiyle tepkilerin odağında yer alıyor.

Next Sosyal platformunun tam da bu hükümler doğrultusunda Mastodon lisansıyla çatıştığı tahmin ediliyor.

Next Sosyal ile ilgili en çok tartışılan ve merak edilen nokta ise kişisel verilere ilişkin.

Platforma üye olmak için kabul edilen Aydınlatma Metni'nde kullanıcılardan toplanabilecek verilere yer veriliyor.

Buna göre yalnızca açık rıza ve özel durumlarda kullanıcıların sağlık verileri, konum geçmişi, cinsel yönelim, dini inanç vb. bilgiler işlenebiliyor.

Ayrıca yine kullanıcı rızası ile olmak kaydıyla GPS verileri, IP tabanlı konum, Wi-Fi bağlantıları da toplanabiliyor.

Buna göre kullanıcılardan toplanabilecek veriler şu şekilde:

Kimlik ve hesap bilgileri: Ad, soyad, takma ad, doğum tarihi, kullanıcı adı, kullanıcı ID’si.

İletişim bilgileri: E-posta adresi, telefon numarası, açık adres, sosyal medya hesapları

Profil ve etkileşim verileri: Profil fotoğrafı, biyografi, takipçi sayısı, takip edilen kişiler, paylaşımlar, beğeniler, yorumlar, bildirim tercihleri

Cihaz ve uygulama bilgileri: Cihaz modeli, işletim sistemi, IP adresi, oturum açma/kapanma bilgileri, hata kayıtları

Konum verisi: GPS verileri, IP tabanlı konum, Wi-Fi bağlantıları

Çerez verileri: Oturum kimlikleri, gezinme geçmişi, tercih ayarları, reklam tıklamaları

Profesyonel hesap verileri: Meslek/kategori, ticari unvan, açık adres, kamuya açık telefon numarası, kamuya açık e-posta

Görsel ve işitsel veriler: Kullanıcı tarafından yüklenen görseller, videolar, sesli içerikler

Özel nitelikli veriler: Sağlık verileri, konum geçmişi, cinsel yönelim, dini inanç vb. hassas bilgiler

Next Sosyal ise bilgiler kısmında Mastodon'u temel aldığını kabul ediyor. Ancak, kaynak kod henüz kamuoyu ile paylaşılmış durumda değil.

Uygulamanın bilgiler bölümünde “Next Sosyal, TEKNOFEST girişimcilerinin geliştirdiği açık kaynak Mastodon temelli sosyal medya platformudur” ifadesi yer alıyor.

Aynı bölümde ayrıca "Kaynak kodu topluluk için hazırlanıyor. Çok yakında..." ifadelerine yer verilmiş durumda.

Platformun duyurulmasının ardından Mastadon platformu da Selçuk Bayraktar ile iletişime geçmeye çabaladı. Bayraktar’ın Next Sosyal’e dair X’te yaptığı paylaşıma Mastodon hesabı tarafından yanıt verildi.

Mastodon’un paylaşımında Bayraktar’a “Merhaba, lütfen bizimle direkt mesaj yoluyla iletişime geçin” denildi.

hello, please contact us via direct message.