Yönter’in istifasının ardından Oktay Saral'dan dikkat çeken paylaşım

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in partideki görevinden istifa ettiğini duyurmasından kısa süre sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Saral, X hesabından Kuran'ın İbrahim Suresi'nin 42’nci ayetini paylaştı. Saral paylaşımında, “Rasûlum!Sakın,Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma!Allah,onları cezalandırmayı,dehşetten gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne ertelemektedir.(İbrahim 42.)” ifadelerini kullandı.

İzzet Ulvi Yönter istifasını saat 22.10'da açıklarken Saral'ın paylaşımı ise 22.17'de geldi.

YÖNTER İSTİFA ETTİ

Dün akşam görevinden ayrıldığını açıklayan Yönter, istifa kararından hemen önce "MHP'ye sızan ajan" ve "dümenci alçak" ifadeleri paylaşıp silmişti.

Yönter, kararını duyurmadan önce ismini vermediği birine hitaben "MHP'ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız... Paran da işe yaramayacak dümenci alçak..." ifadelerini kullanmış daha sonra bu paylaşımı silmişti.

Yönter'in, bu mesajlarla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Eyup Yıldız'ı kastettiği iddia edildi. Eyup Yıldız, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında “Biz, söze değil hâle bakarız. Doğru olanın, dosdoğru duranların yanında olmayı tercih ederiz” ifadelerini kullanmıştı.