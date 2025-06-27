Yöresel el emeği ürünler Avlu’da sergileniyor

Kültür-Sanat Servisi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’nın (BALMEK) yılsonu sergisi Avlu Yaşam Merkezi’nde kapılarını açtı.

Pek çok ilçeden gelen katılımcılarla birbirinden farklı alanlarda el emeği ürünlerin yer aldığı sergide uygulama atölyeleri de gerçekleştirildi.

Çocukların el emeği ürünlerin yapımına ilgisini artırmak için atölyeler düzenlendi, sergi açılışında ise müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Sergide İvrindi sepet örücülüğü, Susurluk tel kırma-etamin, Sındırgı halı dokuma-sepet-geri dönüşüm (gazete), Gömeç makrome-sepet örme, merkez çini yapımı workshopları da katılımcıların ilgisini çekti.

Moda tasarımından el sanatlarına, ahşap oymadan Balıkesir pullusuna kadar çeşitli alanlarda özenle hazırlanmış eserler hakkında kursiyerler konuklara bilgi verdi. Sergi temmuz ayı boyunca ziyaretçileri ağırlayacak.