Yorgun mermi can alıyor, denetim yetersiz

Haber Merkezi

Türkiye'de bireysel silahlanma her geçen gün artarken yorgun mermiye bağlı yaralanma ve ölümlerin de ardı arkası kesilmiyor. Son 2 günde Adana ve Antalya'da 3 kişiye yorgun mermi isabet etti. Antalya'da yaşanan olaydan ağır yaralanan 26 yaşındaki Abdurrahman Omar kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Adana'da ise hobi bahçesinde karnına yorgun mermi isabet eden resim öğretmeni Burak Ateş ve iş yerinde başına isabet eden döner ustası Ramazan Malgir yaralandı. Bireysel silahlanmaya tepki gösteren yaralı Ateş, daha sakin ve sessiz olduğu için hobi bahçesine gittiğini ancak bu olayla karşılaştığını anlattı.

Ateş ‘‘Ne eğlenmesini ne de bayram kutlamasını biliyoruz. Varsa yoksa elimize aldığımız silahla insanların hayatını resmen kabusa çeviriyoruz. Artık bunlar bitsin istiyoruz. İnsanlarla bu tür konularla karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Şu anda vücudumda kalan kurşunla bir süreç geçiriyorum. Kalabalıktan kaçıp daha sakin topraklara gidiyoruz ama orada da bunlar başımıza geliyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz’’ dedi.