Yorgunluk ve uykusuzluk şikayetiyle hastaneye gitti, kalbinde delik olduğu anlaşıldı

Yorgunluk, nefes darlığı ve uykusuzluk şikayetiyle başvurduğu hastanede kalbinde delik olduğu belirlenen hasta, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) göğüs kemiği açılmadan, kasığından yapılan anjiyo ile tedavi edildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Mustafa Tosun, çalışırken yaşadığı yorgunluk ve nefes darlığı nedeniyle özel bir hastaneye gitti.

Buradaki ilk muayeneden sonra BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümüne yönlendirilen Tosun'un kalbinde doğumsal delik (atrial septal defekt-ASD) bulunduğu belirlendi.

Kalbindeki doğumsal delik 45 yaşında tespit edilen Tosun'a, Prof. Dr. İsa Sincer ve Uzman Dr. Muhammed Esad Çekin tarafından kasık damarından girilerek anjiyo yöntemiyle "şemsiye" olarak bilinen kapatma cihazı yerleştirildi.

Göğüs kemiği açılmadan gerçekleştirilen işlem sonrası Tosun kısa sürede sağlığına kavuştu.