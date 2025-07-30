Yorum üyelerine 28 yıl ceza

Haber Merkezi

Grup Yorum, üyelerine yönelik art arda verilen hapis cezalarına tepki gösterdi. 12 Haziran’da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada grup üyeleri Seher Adıgüzel ve Fırat Kaya’ya toplam 15 yıl hapis cezası verildi. 4 Temmuz’da Hakan İnci 13 yıl hapis cezasına hükmedildi. Üç grup üyesi hakkında böylece üç haftada toplam 28 yıl hapis cezası çıkmış oldu.

Tüm tutuklu üyelerin serbest bırakılması ve adil yargılanma hakkının sağlanması için çağrı yapan Grup Yorum, davalarda hukuksuzluklar yaşandığını kaydetti, yıllardır süren tutukluluk, yasaklar ve baskıların kendilerini susturamayacağını vurguladı.

Cezaların haksız, hukuksuz olduğunu kaydeden Grup Yorum, somut delillere dayalı, adil bir yargılama süreci istediklerini duyurdu.

Grup Yorum’dan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Hiçbir somut delil olmadan, gizli tanık beyanları ve sahte dijital belgelerle yargılanıyoruz. Bu şekilde verilen cezaların meşruiyeti yok. Yıllardır süren tutukluluk, yasaklar ve baskılar bizi susturamayacak. Tarihimiz boyunca halkın türkülerini söylemekten vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.”

Açıklamada, üyelerin cezaevlerinde ağır koşullarda tutulduğu, havalandırmaya çıkmalarına dahi izin verilmediği ve yoğun baskı altında oldukları da belirtildi.