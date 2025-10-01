Yorumcu Dergisi'nin 17 sayısı çıktı: Bir Beyaz Güvercin'in ardından

Yorumcu Dergi’nin 17. sayısı çıktı.

Sayıda, Timur Selçuk’un sanat yaşamı, müzisyen göçleri, Semiha Berksoy’un mirası, 90’lar Türkçe popu ve çeşitli röportajlar yer alıyor.

Sayıda bir yandan bu atmosferi ele alınırken, diğer yandan müziğin direncine, çeşitliliğine ve yaratıcılığına kulak verilirken, sahneden çekilmek zorunda kalanların hikâyeleri, her şeye rağmen üretmeye devam edenlerin sözleri ve müziğin hayatta kalma biçimleri de yer alıyor.

Bunun yanı sıra yeni albümler, genç sesler, ustaların izinden yürüyenler ve farklı türlerde açılan yeni yollar da okurları bekliyor.

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) çatısı altında hazırlanan bu sayının kapağında, Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Timur Selçuk yer aldı. “Ayrılanlar İçin”, “İspanyol Meyhanesi”, “Bugün Yarın Daima” gibi şarkılarla kuşakların belleğine kazınan; piyanist, besteci ve yorumcu Selçuk’u, ölümünün 5. yılında sevdikleri anlattı.

Kızı Mercan Selçuk, usta müzisyen Ali Kocatepe, piyanist Gülsin Onay ve müzik yazarı Murat Beşer, onun ardında bıraktığı mirası anlattı. Beyza Cumbul ise “Soyadının gölgesinde kalmayan bir üstat” başlıklı yazısında Selçuk’un sanat yolculuğunu satırlara taşıdı.

GÖÇ EDEN MÜZİSYENLER

Bu sayıda ayrıca, son yıllarda giderek artan bir gerçeğe yakından bakıyoruz: Türkiye’den yurtdışına göç eden müzisyenler… Ekonomik zorluklar, mesleki güvencesizlik ve ifade alanlarının daralması, birçok sanatçıyı üretimlerini başka coğrafyalarda sürdürmeye itiyor.

“Göç eden müzisyenler, renksizleşen kültür” başlıklı dosyada bu gidişin hem bireysel yolculuklar hem de ülkenin kültürel hafızası açısından ne tür kayıplar doğurduğu, bizzat müzisyenlerin tanıklıklarıyla aktarıldı.

SEMİHA BERKSOY'UN MİRASI

Cumhuriyet’in ilk kadın opera sanatçısı, dramatik soprano, aynı zamanda resimleri ve tiyatro yorumlarıyla sanat tarihimizde özel bir yer edinen Semiha Berksoy da bu sayıda anıldı. Akademisyen ve eleştirmen Dikmen Gürün’ün yıllara yayılan çalışmasının ürünü olan Ateş Kuşu Semiha Berksoy kitabı, Kırmızı Kedi Yayınları tarafından yeniden basıldı. Biz de Berksoy’u daha yakından anlamak üzere Gürün ile bir sohbet gerçekleştirildi.

90'LAR POP'UN SÖNMEYEN ATEŞİ

Müzik yazarı Batıkan Baksı, “90’lar Türkçe pop neden hâlâ bizimle?” başlıklı yazısında dönemin kalıcı izlerini ve toplumsal hafızadaki yerini ele aldı. Müzisyen Ediz Hafızoğlu da “Sessizliğe doğru iten bir ülke” başlıklı yazısında Türkiye’de müzisyen olmanın anlamını, deneyimlerini ve tanıklıklarını paylaştı.

Derginin bu sayısında folklor araştırmacısı ve radyo prodüktörü Yaşar Özürküt, Vedat Korkmaz’a “Öyküleriyle Türküler” kitabını anlattı. Halkın hafızasında yaşayan türkülerden yola çıkarak 30’dan fazla hikâyeyi gün yüzüne çıkardı. Müzisyen Aydilge ise “Yalnız Değilsin” başlıklı yazısında, şarkıların birleştirici gücüne dair kendi gözlemlerini ve duygularını kaleme aldı.

HANDE YENER'LE MÜZİKLİ YOLCULUK

Dergimizin 17’nci sayısında, müziğin farklı alanlarında uzmanlaşmış isimlerle gerçekleştirilen röportajlarla onları daha yakından tanıma imkânı bulunuyor. Bunlardan biri, Bülent Çarıkçı nam-ı diğer VJ Bülent’in, Hande Yener ile yaptığı söyleşi. Türk pop müziğinin önde gelen temsilcilerinden Hande Yener, MÜYORBİR’in 25. yılına özel düzenlenen “Rüya Gibi Bir Gece” konserinde izleyicileri büyüleyen performansıyla dikkat çekti. Biz de bu konser vesilesiyle Yener’le müzikli bir yolculuğa çıktık. Bir diğer röportajımız ise Jehan Barbur ile. Madımak Katliamı’nda yaşamını yitiren halk ozanı Nesimi Çimen’in “Bağışla Beni” eserini yeniden yorumlayan Barbur, bu çalışmasını ve şarkının günümüzle kurduğu bağı paylaştı.

Yeni çıkan albümler, güncel müzik haberleri ve çok daha fazlası da bu sayıda okurları bekliyor.