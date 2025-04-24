Yoshinori Moriwaki Kimdir? Japon Deprem Uzmanının Hayatı ve Türkiye'deki Çalışmaları

Yoshinori Moriwaki, 1958 yılında Japonya’da dünyaya gelmiştir. Kendisi yüksek mimar ve yüksek inşaat mühendisidir. Uzmanlık alanı depremler olan Moriwaki, özellikle yapı güvenliği ve sismik dayanıklılık konularında uluslararası düzeyde tanınan bir uzmandır.

1999 DEPREMİNDEN SONRA TÜRKİYE'YE GELİŞİ

1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi sonrasında sadece bir aylığına Türkiye'ye gelen Yoshinori Moriwaki, depremin etkilerini yerinde incelemek üzere gelmişti. Ancak bu kısa ziyaret hayatının yönünü değiştirdi. Türkiye’ye duyduğu ilgi ve katkı sunma isteğiyle İstanbul’a yerleşti ve o günden beri burada yaşamını sürdürüyor.

ULUSLARARASI PROJELERDEKİ ROLÜ

Yoshinori Moriwaki, dünya çapında birçok büyük projede görev almıştır. Malezya’daki Petronas İkiz Kuleleri ve Japonya'nın en uzun asma köprüsü olan AKASHI Köprüsü gibi mühendislik harikalarının yapımında görev aldı. Türkiye’de ise Marmaray ve İzmit Körfez Geçiş Köprüsü gibi mega projelerde denetim görevleri üstlendi.

Kariyerine Hazama Ando Corporation bünyesinde devam eden Moriwaki, şirketin İstanbul Şubesi Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Aynı zamanda Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Türkiye Şubesi Genel Sekreteri olarak da aktif görev yapmaktadır.

TÜRKİYE’DEKİ KATKILARI

Türkiye'de birçok önemli projede imzası bulunan Yoshinori Moriwaki, Swiss Otel, Honda, Toyota ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesi gibi projelerde görev almıştır. Özellikle Japon otomotiv sektörünün Türkiye’deki yatırımlarında aktif rol almıştır.

DEPREM BİLİNCİNE KATKISI

Yoshinori Moriwaki, Türkiye genelinde birçok şehirde, okullarda ve sivil toplum kuruluşlarında deprem bilgilendirme seminerleri düzenlemektedir. Depreme hazırlık ve yapı güvenliği konularında halkı bilinçlendirmeyi kendine görev edinmiştir.

KİŞİSEL HAYATI

Evli olan Moriwaki’nin bir oğlu vardır.