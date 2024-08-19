Young Boys - Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi macerası Galatasaray için başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi play-off aşamasında temsil eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi vizesini almak için İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşıyor. Galatasaray maçı gün, saat ve kanal bilgisi belli oldu.

YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Young Boys - Galatasaray maçı 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da yayınlanacak.

YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray-Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak. İsviçre'nin Bern kentinde yer alan 64 bin kişi kapasiteli Stadion Wankdorf'da oynanacak karşılaşmada Galatasaray, İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.

YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Young boys maçı şifreli mi sorusunun yanıtı da belli oldu. Young Boys-Galatasaray maçı saat 22.00'da TRT 1 televizyonunda şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - YOUNG BOYS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Young Boys Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı 27 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak.

GALATASARAY KAÇ KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ÇIKTI

Galatasaray, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'ne 10 kez elemeleri geçerek kaldı. 7 kez ise doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılan Galatasaray, böylece toplamda 17 kez Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermiş oldu. Galatasaray, 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü 18. kez Şampiyonlar Ligi biletini almak için sahada olacak.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Young Boys maçı öncesinde Galatasaray'da Kaan ayhan kırmızı kart cezası nedeniyle, Davinson Sanchez ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

GALATASARAY VE YOUNG BOYS FORM DURUMU

Galatasaray ve Young Boys bugüne kadar 2 kez hazırlık maçlarında karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda 1 kez Galatasaray kazanırken, diğer maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Takımların form durumuna bakıldığında ise Galatasaray son 5 maçında 3 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Young Boys ise oynadığı son 5 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alarak formsuz bir görüntü çizdi.

Öte yandan Young Boys, İsviçre Ligi'nde bugüne kadar oynadığı 5 karşılaşmada hiç galip gelemedi. Young Boys, 12 takımla oynanan İsviçre Süper Ligi'nde 2 puanla 11'inci sırada yer alıyor.

TÜRK TAKIMLARI İSVİÇRE TAKIMLARINA KARŞI ÖNDE

Young Boys - Galatasaray maçı öncesinde Türk takımları ile İsviçre takımları bugüne kadar 41 kez karşılaştı. Bu karşılaşmaların 22'sini Türk takımları kazanırken, 12'sini İsviçre takımları kazandı. 7 maç ise berabere bitti.

GALATASARAY-YOUNG BOYS PİYASA DEĞERLERİ

Galatasaray'ın piyasa değeri 210,8 Milyon Euro. Young Boys'un piyasa değeri ise 51,8 Milyon Euro.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi Kadrosu şöyle:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ahmet Şen, Davinson Sanchez, Leo Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ SİSTEM

Şampiyonlar Ligi 2024/2025 sezonunda lig formatı da değişti. Lig aşamasına bu sene 32 takım yerine 36 takım katılacak. Lig aşamasında her takım dördü kendi sahasında, dördü deplasmanda olmak üzere toplam 8 maç oynayacak. (Eski sistemde grup aşamasında takımlar toplam 6 maç oynuyordu) 32 takım arasında ilk 8 sırayı alan takımlar son 16 turuna katılacak. Puan durumu neticesinde 8-24 arası sıralarda yer alan takımlar birbirleriyle Son 16 elemesi yapacak.