Youssef En-Nesri kimdir? Youssef En-Nesri hangi takımda oynuyor? Youssef En-Nesri’nin maaşı ne kadar?

Fenerbahçe'nin Sevilla'dan transferi Youssef En-Nesri'nin performansı tartışma konusu. Peki Youssef En-Nesri hangi mevkide oynuyor, Youssef En-Nesyri'nin piyasa değeri nedir ve Youssef En-Nesri'in maaşı ne kadar. Youssef En-Nesri hakkında detaylara bakalım:

YOUSSEF EN-NESRİ KİM VE NERELİ?

Youssef En-Nesyri, Faslı bir profesyonel futbolcudur ve günümüzde Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giymektedir.

YOUSSEF EN-NESRİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerine Fas'ın yerel kulüplerinden biri olan Mohammed VI Academy'de başlamış, daha sonra La Liga'da Malaga ve Sevilla'da oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.

YOUSSEF EN-NESRİ HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

En-Nesyri, kariyeri boyunca her zaman forvet hattında görev almış ve santrfor pozisyonunda oynamıştır. Hızlı ve fiziksel olarak güçlü yapısıyla hem savunmayı zorlayan bir oyuncu hem de takımın hücum hattındaki kilit ismi olmuştur.

YOUSSEF EN-NESRİ'NİN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NEDİR?

2024 itibarıyla Youssef En-Nesyri'nin piyasa değeri yaklaşık olarak 20 milyon euro civarındadır. Bu değer, onun yaşına, performansına ve transfer piyasasındaki hareketliliğe göre değişiklik gösterebilmektedir. Özellikle Sevilla forması altında gösterdiği performans ve Fas milli takımındaki başarıları bu değeri olumlu yönde etkilemektedir.

YOUSSEF EN-NESRİ'NİN MAAŞI NE KADAR?

Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'de kazandığı yıllık maaş yaklaşık olarak 4 milyon euro civarındadır. Bu rakam, bonuslar ve performansa bağlı primlerle artabilmektedir.

YOUSSEF EN-NESRİ KAÇ YAŞINDA?

En-Nesyri, 1 Haziran 1997 doğumlu olup 2024 itibarıyla 27 yaşındadır.

YOUSSEF EN-NESRİ'NİN EN BÜYÜK BAŞARILARI NELER?

En-Nesyri, Sevilla ile 2020 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmıştır. Ayrıca, Fas milli takımıyla birçok uluslararası turnuvada boy göstermiştir.

YOUSSEF EN-NESRİ’NİN OYUN TARZI NASILDIR?

Hava toplarındaki hakimiyeti, hızlanma kabiliyeti ve ceza sahası içindeki bitiriciliği En-Nesyri'nin oyun tarzını tanımlar. Yüksek fiziksel gücü sayesinde defansları zorlayan bir forvet olarak bilinir.