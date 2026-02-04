Youssef En-Nesyri, Al Ittihad'a transfer oldu

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Faslı santrfor Youssef En-Nesyri'nin Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ittihad'a transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Youssef En-Nesyri'nin, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad FC'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Formamızı giydiği süre boyunca sahadaki mücadelesi ve profesyonelliğiyle kulübümüze değer katan En-Nesyri'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni bölümünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla 79 maçta 38 gol kaydetti.