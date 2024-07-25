Youssef En-Nesyri resmen Fenerbahçe'de: Bonservis ücreti tarihe geçti

Fenerbahçe, Sevilla'da forma giyen Youssef En-Nesyri ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler transfer için Sevilla'ya 19,5 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Böylece Nesyri, Süper Lig tarihinin en pahalı transferi oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Sevilla'da forma giyen Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Youssef En-Nesyri’nin transferi için kendisi ve kulübü Sevilla FC, S.A.D. ile anlaşmaya vardı. Faslı golcü oyuncu kendisini 5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

Açıklamada, "Youssef En-Nesyri’ye ‘Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçemize hoş geldin’ diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

MALİYETİ AÇIKLANDI

Fenerbahçe ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle Youssef En-Nesyri'nin maliyetini de açıkladı.

Buna göre Fenerbahçe, En-Nesyri'nin transferi için Sevilla'ya 19,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Bu bedel, 4 sene içinde 8 taksit halinde ödenecek.

Ayrıca Youssef En-Nesyri, Süper Lig tarihinin en pahalı transferi oldu.