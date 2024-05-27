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Youtube'a yeni özellik: Islık çal, mırıldan, şarkıyı bul

YouTube, Music uygulamasına yeni bir özellik geliyor. Kullanıcılar artık mırıldanarak, ıslık çalarak veya söyleyerek şarkıları bulabilecek. Bu özelliği ilk olarak Android kullanıcıları deneyimleyecek.

Teknoloji
  • 27.05.2024 06:56
  • Giriş: 27.05.2024 06:56
  • Güncelleme: 27.05.2024 06:59
Youtube'a yeni özellik: Islık çal, mırıldan, şarkıyı bul
Fotoğraf: AA

YouTube, Music uygulamasına yeni bir özellik ekliyor.

The Verge'ün haberine göre, video ve müzik paylaşım platformunun kullanıcıların mırıldanarak, ıslık çalarak ve söyleyerek şarkıları bulabileceklerini belirtti.

Ancak bu özelliği ilk olarak Android kullanıcılarının deneyimleyebileceği kaydedildi.

Android cihaza sahip kullanıcılar, bu yeni özelliği kullanmak için uygulamanın arama çubuğunun yanında yer alan mikrofon simgesinin sağındaki ses işaretine dokunarak deneyimleyebilir.

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