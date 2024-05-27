Youtube'a yeni özellik: Islık çal, mırıldan, şarkıyı bul

YouTube, Music uygulamasına yeni bir özellik geliyor. Kullanıcılar artık mırıldanarak, ıslık çalarak veya söyleyerek şarkıları bulabilecek. Bu özelliği ilk olarak Android kullanıcıları deneyimleyecek.

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Fotoğraf: AA