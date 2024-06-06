YouTube, ateşli silah politikasını değiştiriyor

YouTube, potansiyel olarak tehlike barındıran içeriklere reşit olmayan kullanıcıların erişimini engellemek amacıyla ateşli silah videolarıyla ilgili politikalarını değiştirme kararı aldı.

Güncel 06.06.2024 00:38 Giriş: 06.06.2024 00:38

Güncelleme: 06.06.2024 00:40 Kaynak: AA

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