YouTube çöktü: Kullanıcılar platforma erişemedi

Dünyanın en büyük video paylaşım platformlarından YouTube’ta sabah saatlerinde başlayan küresel erişim sorunu büyük ölçüde giderildi. Çok sayıda kullanıcı uygulama ve internet sitesi üzerinden platforma giriş yapamadığını bildirmişti.

Kesinti izleme sitesi Downdetector verilerine göre, kısa sürede yüz binlerce kullanıcı YouTube’a erişim sorunu yaşadığını bildirdi. Kullanıcıların büyük bölümünün ana sayfa yüklenmemesi, video oynatma hataları ve oturum açma sorunlarıyla karşılaştığı görüldü.

Sosyal medya platformlarında da kesinti kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar platforma erişemediklerine dair paylaşımlar yaptı.

İlerleyen saatlerde Downdetector’daki hata bildirimlerinde hızlı bir düşüş yaşandı. Kullanıcıların büyük bölümünün yeniden video izleyebildiği ve platformun normal işleyişine döndüğü gözlendi.

Kesintinin nedenine ilişkin platformdan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. YouTube’ta zaman zaman sunucu kaynaklı küresel erişim sorunlarının yaşanabildiği biliniyor.