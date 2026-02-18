YouTube çöktü: Kullanıcılar platforma erişemiyor

Dünyanın en büyük video paylaşım platformlarından YouTube’ta küresel çapta erişim sorunu yaşandı.

Çok sayıda kullanıcı uygulama ve internet sitesi üzerinden platforma giriş yapamadığını bildirdi.

Kesinti izleme sitesi Downdetector verilerine göre, ABD başta olmak üzere birçok ülkede aynı saatlerde yüz binlerce kullanıcı YouTube’a erişim sorunu bildirdi.

Kullanıcıların büyük bölümünün video oynatma ve ana sayfa yüklenmesi sırasında hata mesajlarıyla karşılaştığı aktarıldı.

Sosyal medya platformlarında da kısa sürede çok sayıda kullanıcı erişim sorununa ilişkin paylaşım yaptı. Kesintinin nedenine ilişkin platformdan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YouTube’ta erişim sorununun bazı bölgelerde aralıklarla devam ettiği bildirildi.