YouTube, İsrail'in Filistin'deki ihlallerini gösteren yüzlerce videoyu sildi

YouTube'un İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki insan hakları ihlallerini ortaya koyan yüzlerce videoyu sildiği belirtildi.

The Intercept'in haberine göre, ABD hükümeti, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı İsrail'in işlediği savaş suçlarını gizlemeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda YouTube, ekim ayından bu yana Filistinlilere ait yüzlerce içerik ve kullanıcı hesaplarını hedef aldı.

EN AZ 700 İÇERİK SİLİNDİ

Yaklaşık 2.5 milyar aktif kullanıcı sayısı bulunan platform, Gazze'de İsrail'in soykırımından kurtulan anneleri konu alan bir belgesel, Filistinli Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile ve sivillerin öldürülmesinde İsrail'in rolünü ortaya çıkaran bir video araştırması, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini yıktığını ortaya koyan bir başka video dahil en az 700 video içeriğini sildi.

YouTube, ayrıca, videoları paylaşan Filistinli insan hakları grupları Al-Haq, Al Mezan İnsan Hakları Merkezi ve Filistin İnsan Hakları Merkezinin (PCHR) hesaplarını da platformdan kaldırdı.

Öte yandan, kapatılan Filistinli grupların YouTube kanallarında, sivillerin öldürülmesi de dahil, İsrail hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası hukuku ihlal ettiği olayları belgeleyen ve vurgulayan saatlerce süren görüntülerin de yer aldığı belirtiliyor.

YouTube sözcüsü Boot Bullwinkle ise The Intercept'e söz konusu "sansür" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Google, (ABD'deki) geçerli yaptırımlara ve ticaret uyum yasalarına uymayı taahhüt etmektedir" dedi.