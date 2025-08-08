YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verilen Fatih Altaylı'dan açıklama

Yaklaşık 1.5 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalı hakkında alınan erişim engeli kararına ilişkin açıklama yaptı.

Altaylı, her gün YouTube kanalında yayınlanan 'Fatih Altaylı Yorumlayamıyor' başlıklı içerik için bugün gönderdiği mektupta kanalı hakkındaki erişim engeli kararına değindi.

Fatih Altaylı şunları söyledi:

"Duyduğum, öğrendiğim kadarıyla kanalımıza erişim yasağı getirilecekmiş. Ellerinde tüm medya, yüzlerce, binlerce satın alınmış gazete, gazeteci, yayın, yayıncı. Bir tek bana tahammül edemiyorlar. Böyle yasak mı olur? Suç varsa o yayına engel gelir. Ne demek toptan yasak? Elbette yasal haklarımızı arayacağız. Yasa varsa ve bulabilirsek. Ama zannederim VPN ile izlemek mümkün olmalı. Devam edebilirsek, öyle ederiz. Hayırlısı diyelim devam edelim."