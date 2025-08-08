YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verilen Fatih Altaylı'dan açıklama
YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verilmesini yorumlayan tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, "Bir tek bana tahammül edemiyorlar. Böyle yasak mı olur? Suç varsa o yayına engel gelir. Ne demek toptan yasak?" dedi.
Yaklaşık 1.5 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalı hakkında alınan erişim engeli kararına ilişkin açıklama yaptı.
Altaylı, her gün YouTube kanalında yayınlanan 'Fatih Altaylı Yorumlayamıyor' başlıklı içerik için bugün gönderdiği mektupta kanalı hakkındaki erişim engeli kararına değindi.
"BİR TEK BANA TAHAMMÜL EDEMİYORLAR"
Fatih Altaylı şunları söyledi:
"Duyduğum, öğrendiğim kadarıyla kanalımıza erişim yasağı getirilecekmiş. Ellerinde tüm medya, yüzlerce, binlerce satın alınmış gazete, gazeteci, yayın, yayıncı. Bir tek bana tahammül edemiyorlar. Böyle yasak mı olur? Suç varsa o yayına engel gelir. Ne demek toptan yasak? Elbette yasal haklarımızı arayacağız. Yasa varsa ve bulabilirsek. Ama zannederim VPN ile izlemek mümkün olmalı. Devam edebilirsek, öyle ederiz. Hayırlısı diyelim devam edelim."
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dün (7 Ağustos) tarihli talebi üzerine, 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli ve içeriklerin yayından çıkarılması kararı verilmişti. Kararın gerekçesi olarak 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç islenmesinin önlenmesi amacı' gösterildi.
Erişim engeli getirilen yayının "Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR: "Üzülüyoruz" / 22. Dönem Milletvekili Emin Şirin yorumluyor" başlıklı video olduğu öğrenildi. Erişim engeli karar tutanağında yer alan videonun 3 dakika 40. saniyesinde başlıyor.
İlgili kısım, Altaylı'nın mektubunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir şiirini gönderdiği iddiasını içeriyor.